Kaley Cuoco woont nog steeds niet samen met echtgenoot Karl Cook: "Mensen kunnen het niet geloven, maar voor ons werkt het goed"

09 november 2019

11u25

Kaley Cuoco (33), bekend van 'The Big Bang Theory', trouwde in juni 2018 met Karl Cook. Hoewel het koppel erg gelukkig is samen, wonen ze nog steeds niet samen. En dat vinden ze prima, vertelt Kaley in de tv-show 'The View'.

Tegenwoordig woont Kaley Cuoco in New York, waar ze aan nieuwe projecten werkt. Haar echtgenoot, Karl Cook, woont niet bij haar. Dat vertelde ze vorige maand aan het magazine Extra, en dat weekte heel wat reacties los. “Ik haalde de krantenkoppen door te zeggen dat we nog niet samenwonen", geeft Kaley toe in het tv-programma ‘The View’. “De mensen werden gek. Ze konden het niet geloven.” Zelf is ze erg blij met haar situatie: “Het werkt goed. We leven apart omwille van het werk. Zijn zaak en zijn paarden bevinden zich een paar uur van waar ik momenteel woon. Maar we zijn op dit moment wel samen een huis aan het bouwen. We leven gewoon niet onder hetzelfde dak. Dat werkt trouwens erg goed, en wij vinden het geweldig. Ik snap dus niet goed waarop mensen er zo’n probleem mee hebben.”