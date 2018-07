Kaley Cuoco ruilt huwelijksreis in voor ziekenhuisverblijf TK

06 juli 2018

08u22

Bron: ANP 0 Celebrities Kaley Cuoco is niet bepaald op een exotische plek beland na haar huwelijk. Vijf dagen na haar grote dag postte de 'Big Bang Theory'-actrice een foto uit het ziekenhuis.

"Als je huwelijksreis bestaat uit een schouderoperatie", schreef ze bij een foto waarbij ze chagrijnig in de camera kijkt. De 32-jarige actrice meldde wel dat ze alweer herstellende is. Ze grapte ook dat haar kersverse echtgenoot Karl Cook vast nog minder charmante kiekjes van haar zal delen. Dat liet de professionele ruiter zich geen twee keer zeggen; hij deelde niet veel later een video van een luid snurkende Kaley in de auto onderweg naar huis.

De actrice trad zaterdag in het huwelijk met Karl. Vanwege hun overeenkomende initialen noemden ze de bruiloft zelf 'KC in het kwadraat'. Vermoedelijk gaat het paar later op huwelijksreis.

Op de trouwdag was ook Kaleys televisieman Johnny Galecki aanwezig. Op Instagram plaatste hij een foto van de bruiloft, waarbij de Big Bang-acteur schreef: "Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn voor mijn nepvrouw." De twee hadden ooit echt een relatie, maar maakte dat pas wereldkundig toen ze al een tijdje uit elkaar waren.

When your ‘honeymoon’ is shoulder surgery and your husband looks just as happy lol on the road to recovery - thank you for all the love and support! ❤️ knowing @mrtankcook I’m sure he will be posting tons of hilarious gems 🙄🤪 thank god my hair color is on point (@clarissanya) Een foto die is geplaatst door null (@) op 05 jul 2018 om 21:51 CEST