Kaitlynn Carter was echt verliefd op Miley Cyrus: “Het was zoveel meer dan een zomerliefde” SDE

04 november 2019

22u57

Voor Kaitlynn Carter (31) was de kortstondige romance met Miley Cyrus (26) afgelopen zomer niet zomaar een flirt. In een essay voor de Amerikaanse Elle schrijft de realityster hoe de liefde opbloeide toen de twee dames na hun stukgelopen huwelijken samen op vakantie gingen.

"Afgelopen juli ging ik op vakantie met een vriendin en opeens was ik verliefd op haar”, begint Kaitlynn haar relaas. “Het was natuurlijk niet zo simpel, maar het was tegelijkertijd ook niet zo ingewikkeld. Tot die reis had ik nooit gedacht dat ik in staat zou zijn om een vrouw zo graag te zien als haar. Maar nadat ik mijn romantische geschiedenis bekeek, besefte ik dat ik nooit een ‘type’ had gehad."

Kaitlynn en Miley werden in augustus zoenend gespot. Dat was kort nadat bekend werd dat Mileys huwelijk met Liam Hemsworth was gestrand en Kaitlynn en Brody Jenner hadden besloten te gaan scheiden. "Terwijl mijn vriendin en ik in augustus door Europa reisden en over onze breuken heen probeerden te komen werd mijn eerste en enige romance met een vrouw geboren. Ik viel net zo hard voor haar als ik jaren geleden voor een oudere man had gedaan. Het was eenzelfde natuurkracht: ik moest er niet over nadenken of het overanalyseren. Het gebeurde gewoon en voelde juist aan. Wanneer ik terugdenk aan onze vriendschap, die drie jaar duurde, besef ik dat ik me altijd aangetrokken voelde tot haar, op een manier die ik niet bij andere vrienden voelde. Maar tot die reis had ik nooit op een romantische manier aan haar gedacht.”

Hoewel de twee in september als vrienden uit elkaar gingen en Miley inmiddels alweer een nieuwe vlam heeft, is Kaitlynn erg dankbaar voor hun korte relatie. "De media noemden de relatie met mijn vriendin vaak een zomerliefde of een affaire, maar het was zo veel meer dan dat", schrijft de realityster. "Het was een cruciaal proces dat nodig was om mezelf te leren kennen. Voor de eerste keer luisterde ik naar mezelf, vergat de 'norm' en leefde."

Wel wil Kaitlynn nog geen harde uitspraken doen over haar seksuele voorkeur. "Ik ben nog niet op het punt dat ik een label kan hangen aan mijn seksualiteit, maar dat vind ik prima. Het is iets wat ik nog steeds aan het ontdekken en uitvogelen ben.”