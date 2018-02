Kaat Bollen post emotionele boodschap: "Ja, je bent wél een goede mama" MVO

05 februari 2018

06u54 1 Celebrities Een tweeling opvoeden is zwaar werk. Dat weer seksuologe Kaat Bollen als geen ander. Op Instagram postte ze een emotionele boodschap over het moederschap en borstvoeding. "Als het niet lukt, ben je nog steeds een goede mama."

"De eerste weken met mijn schatjes vond ik heeeel zwaar", schrijft ze. "Daarom 7 tips voor tweelingmoeders die ik graag had geweten: 1. Als de borstvoeding niet lukt, ben je nog steeds een goede moeder. Tweelingen worden vaak vroeger gehaald. Dat heeft twee nadelen voor de borstvoeding: je lijf is er soms nog niet klaar voor en de kindjes kunnen soms niet krachtig genoeg zuigen. Wees dus niet boos op jezelf!"

Ten tweede: "Als je besluit te kolven, mag je daar altijd mee stoppen. Mijn eerste maand bestond uit: een half uur baby 1 voeden, een half uur baby 2 voeden, kolven, en dat over and over again. Ik werd pas terug een beetje mens toen ik stopte met kolven. En dat was oke."

"Drie: Als je je babietjes flesvoeding geeft, probeer ze dan vanaf het begin op kamertemperatuur te geven. Als ze dit nemen, maakt het je dat in de toekomst veeel gemakkelijker (denk: 's nachts geen microgolf nodig)."

"Vier: Maak het jezelf zo gemakkelijk mogelijk. Dat wil in ons geval zeggen; twee commodes, twee boxen, superveel flesjes (zodat we niet na elke voeding moeten steriliseren) en tetradoeken everywhere. Wat ook veel stress bespaarde: flesjes en poederdoosjes vullen voor de dag én nacht. Zo kan je gewoon samenkappen met verstand op nul. De eerste twee maanden stond mijn verstand standaard op nul."

"Vijf: Hou je niet te hard vast aan principes. Vroeger had ik principes, nu heb ik een tweeling. Buiten de borstvoeding en het natuurlijk bevallen sneuvelden hier ook de herbruikbare luiers. Schitterend voor de natuur, vreselijk voor mijn workload. Liever lui als moe zou ik zeggen, maar als tweelingmoeder ben ik standaard moe. Lui en moe dan maar."

"Zes: Aanvaard alle hulp die je kan krijgen en als dat niet genoeg is, durf te vragen om meer. Ze zeggen: it takes a village to raise a child. Neem dat bij een tweeling maar letterlijk!"

"Zeven: Durf tijd voor jezelf te nemen. Elke keer als de kraamzorg kwam, nam ik tijd voor mezelf. Bijslapen of juist een wijntje gaan drinken. Kindjes hebben het meest aan een gelukkige mama. Of om in termen van de eerste maanden te spreken: mijn kindjes hebben het meest aan een mama die niet instort. Soigneer jezelf dus af en toe, je verdient het!"