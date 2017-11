K3 uitgeroepen tot meest homovriendelijke mediapersoonlijkheden 2017 MVO

08u53 5 OUTtv K3 meest homovriendelijke mediapersoonlijkheden van 2017 Celebrities Naar jaarlijkse gewoonte reikt de Europese homozender OUTtv de 'OUTtv Media Award' uit. In Vlaanderen gaat de award dit jaar naar Klaasje, Hanne en Marthe van K3. De Vlaamse holebigemeenschap roept hiermee de meisjes uit tot de meest LHBT-vriendelijkste mediapersoonlijkheden van 2017.

Via een onlinepoll hebben meer dan 1.500 mensen gestemd op de persoon die volgens hen de LHBT-thematiek op de meest positieve manier onder de aandacht wist te brengen in de Belgische media. K3 kwam bij ons als winnaar uit de bus.

Na Conchita Wurst (2014), Belgisch premier Charles Michel (2015) en Mr. Gay Europe Raf Van Puymbroeck (2016), mogen de meisjes van K3 zich dit jaar de meest LHBT-vriendelijkste mediapersoonlijkheden van 2017 noemen in Vlaanderen. Die nieuwe titel, met bijbehorende award, hebben ze te danken aan het nummer 'Prinsesje en Superman' waarin het drietal expliciet over trans- en homoseksualiteit zingt.

“K3 heeft Vlaanderen laten zien waarom openlijk communiceren over thema’s zoals ‘homoseksualiteit’ en ‘transseksualiteit’ zo belangrijk is." zegt OUTtv-ambassadeur Jens Geerts. "Niet zozeer belangrijk voor kinderen, maar voor de volwassenen die kinderen opvoeden. Volwassenen creëren hokjesdenken: een meisje is standaard een prinses en een jongen moet sowieso superman zijn. Maar dat moeten we afleren."

De meisjes van K3 reageerden aangenaam verrast op de titel: “Dit hadden we niet verwacht. We kregen vele positieve reacties op het liedje, maar dat het zo goed onthaald zou worden...”, zegt Klaasje. “We zien toch ook wel wat jongetjes die naar ons concert komen in een K3-regenboogjurkje”, vult Hanne aan. “Als ik later een zoontje zou hebben die graag met een jurkje naar school wil… Waarom zou ik dat niet toelaten?" "Wij vinden gewoon dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn”, aldus Marthe.

Op de vraag op wie K3 zou stemmen volgend jaar, moeten de drie meisjes niet lang nadenken. “Voor ons mag Dries Mertens hem wel winnen. Hij was dit jaar ook al genomineerd omdat hij het taboe rondom homoseksualiteit in het voetbal wil doorbreken, dus in 2018 is het zijn beurt om de OUTtv Media Award in ontvangst te nemen."