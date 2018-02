K3’tje Marthe over haar relatie met Viktor: “We wisten dat er een drama van gemaakt zou worden” MVO

23 februari 2018

13u28 2 Celebrities De meisjes van K3 hebben al heel wat meegemaakt sinds ze zich inschreven voor de wedstrijd van hun leven: K3 zoekt K3. Op wie zijn de K3’tjes verliefd? Wat is de echte naam van Klaasje? En welke K3-merchandising gebruiken ze zelf in het dagelijkse leven? Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zetten de 10 meest gegoogelde vragen over K3 op een rijtje en vragen het hen persoonlijk in de studio in een nieuwe podcast.

De K3’tjes zijn enorm populair en het hoeft dan ook niemand te verbazen dat er ook heel wat gegoogeld wordt over hen. ‘Op wie is K3 verliefd?’ is één van de 10 meest gegoogelde vragen. Zo is Marthe ondertussen al een tijdje samen met de zoon van Gert Verhulst, Viktor. “Ik ben nog altijd heel gelukkig en nog veel verliefder dan in het begin. We zijn ook nooit uit elkaar geweest”, verduidelijkt Marthe. Dorothee vroeg zich wel af of Marthe het zich niet extra moeilijk heeft gemaakt door samen te gaan met de zoon van de grote Studio 100-baas. “Moeilijker konden we het onszelf niet maken”, lacht Marthe. “We hebben de boot ook heel lang afgehouden. Het scenario alleen al is goed genoeg om er een film van te maken, het is gewoon lachwekkend. Maar na een tijdje hebben we toch de stap gezet. We wisten wel dat er een heel drama van ging gemaakt worden, maar ik heb nu wel het gevoel dat mensen zien dat het oprecht is. Ik ben heel blij dat we de stap gezet hebben.”

Wat is de echte naam van Klaasje Meijer?

Ook bij Josje Huisman vroegen de mensen het zich massaal af. “Mijn familie noemt mij Alieke, maar mijn doopnaam en dus ook officiële naam is Klaasje Ietje Meijer”, vertelt Klaasje. “Alieke is mijn roepnaam en is eigenlijk een samenstelling van de letters van Klaasje en Ietje, aangezien mijn moeder Klaasje eigenlijk niet zo’n mooie naam vond.” Om uiteindelijk voor de naam Klaasje te gaan toen ze zich inschreef voor K3 zoekt K3 was een weloverwogen keuze: “Tijdens de zoektocht heb ik bewust gekozen voor de naam Klaasje. ‘Klaasje’ is met een ‘K’ en is ook een meer passende naam dan Alieke. Het besef dat het zo’n enorme impact heeft gehad, is wel pas later gekomen.”

Gebruikt K3 eigen merchandising?

“We hebben meerdere bazen”, vertellen de meisjes van K3 als antwoord op één van de 10 meest gegoogelde vragen ‘Wie is de baas van K3?’ Daarnaast wilden Maarten en Dorothee ook wel eens graag weten of de meiden thuis hun eigen merchandising gebruiken, zoals bijvoorbeeld een brooddoos van K3. “We krijgen wel heel wat merchandising. Zelf gebruik ik een koffiebekertje, maar ik doe er altijd thee in”, lacht Hanne. “Ik geef heel veel weg, maar bepaalde dingen bewaar ik in een grote doos met een roze strik rond. Maar ik ga niet onze hoofden in huis ophangen, want ik wil niet iedere avond met K3 naar bed gaan”, vult Klaasje al lachend aan. “Wat ik wel gebruik, is onze eigen polaroidcamera, maar daar heb ik het K3-koord en de K3-stickers afgehaald zodat het niet te kinderachtig is. Soms eet ik ook K3-muesli”, vertelt Klaasje.