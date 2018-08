K3'tje Marthe en Viktor Verhulst uit elkaar MVO

16 augustus 2018

18u20 16 Celebrities "Lieve allemaal, Na lange en intense gesprekken zijn wij samen tot de conclusie gekomen dat het beter is om elk onze eigen weg te gaan en ons leven verder te zetten als goede vrienden." Zo kondigde Marthe De Pillecyn (22) haar breuk met Viktor Verhulst (24) aan op Instagram.

"We hebben samen een fantastisch mooie tijd beleefd en hebben elkaar altijd gesteund. Dit zal niet veranderen in de toekomst. We koesteren onze mooie periode samen en hebben voor altijd een plekje in elkaars hart. We gaan zonder ruzie uit elkaar en hopen dat onze privacy gerespecteerd wordt zodat we deze moeilijke beslissing een plaats kunnen geven. Liefs, Marthe & Vik."

Naast de triestige woorden deelde ze een paar foto's van zichzelf en Viktor in betere tijden. Viktor postte exact dezelfde boodschap op zijn eigen account. Vorig jaar werden ze nog verkozen tot 'Mooiste BV-koppel' op de Story Awards. Op het podium deelden ze toen hun eerste publiekelijke kus.

De twee hebben samen twee katten, Modest en Vermeersch, vernoemd naar personages uit 'Samson & Gert'. Beide viervoeters hebben een groot Instagram-gevolg. Wie de voogdij over de beestjes zal krijgen is nog niet geweten.

Het koppel was samen sinds mei 2016, zo'n half jaar nadat Marthe aan de slag was gegaan als één van de nieuwe leden van K3. De meidengroep valt onder Studio 100, waarover Viktors vader Gert de leiding heeft.

We hebben een tijdje geleden een broertje gekocht voor @vermeerschverhulst. Aangenaam, mijn naam is Modest🐱ook ik heb een leuk account @modestdepillecyn ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@marthedep) op 29 apr 2018 om 18:54 CEST

Miauw! Mijn baasje @viktorverhulst en ik zijn altijd heel proper 😺. Na 🚽 altijd 🛁! #catsofinstagram Een foto die is geplaatst door null (@vermeerschverhulst) op 29 apr 2018 om 18:28 CEST

Mijn grote liefde. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@viktorverhulst) op 26 nov 2017 om 10:01 CET