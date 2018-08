K3: passionele liefde te over in hun liedjes, niet altijd in ’t echt Niet wanhopen, Marthe. Je voorgangsters vonden uiteindelijk ook de ware Redactie

In bijna drie jaar bij K3 twee liefdesbreuken. Het amoureuze leven van Marthe (22) lijkt over hetzelfde grillige pad te lopen als dat van haar voorgangsters Kathleen, Karen en Josje. Maar na menige teleurstelling vonden zij alle drie toch de ware.

"Het komt goed, Marthe", zegt K3-choreografe Axana Ceulemans (48) dan ook.De liefde bezingen, het is iets waar K3 in uitblinkt. ‘Verliefd’, ‘Amor’ en ‘Liefde is overal’ zijn maar enkele van de vele zeemzoete songs van het trio. Zelfs in hun films - Hanne, Marthe en Klaasje debuteerden vorig jaar in ‘K3 Love Cruise’ - is het thema nooit veraf. Maar áchter de schermen durft de liefde al eens te haperen. Zo maakte Marthe recent haar breuk, met Viktor Verhulst (24) bekend en ook de voormalige K3’tjes kregen meer dan eens af te rekenen met een gebroken hart. Nee, in het échte leven is lang niet alles zo ‘Oya Lélé’.

Luisterend oor

Axana Ceulemans, die sinds 1999 de choreografieën voor K3 bedenkt, heeft alle hartzeer van nabij meegemaakt. "Ik bied de meisjes steeds een luisterend oor", zegt ze. "Toen en nu, net zoals ik dat bij vrienden en familie doe. Uiteraard steek ik Marthe een hart onder de riem. En Viktor ook.’ Axana’s wondermiddel? Een warme knuffel. ‘’t Komt goed, Marthe," zegt ze met zekerheid.

Want net als Marthe hebben ook Karen, Kathleen en Josje heel wat liefdesperikelen doorstaan. Zo was Karen (43) eerst vier jaar samen met Regi Penxten, waarna ze halsoverkop verliefd werd op haar baas Gert Verhulst. Hun passionele affaire haalde alle voorpagina’s toen het koppel in een innige omhelzing gespot werd op vakantie in Dubai.

Daarna beleefde Karen nog een romance met metalbandgitarist Christian Olde Wolbers, voor ze de ware tegen het lijf liep. Met drummer Anthony Van der Wee lukt het wél. In 2010 werd hun liefde bekroond met een zoontje, Sky. En in 2016 gaven ze elkaar hun jawoord op Ibiza.

Ruzie om centen

Ook Kathleen (40), de allereerste blonde van K3, is gelukkig getrouwd met haar grote liefde Steven Van Hoof. Ze hebben twee zonen en wonen in Zuid-Afrika, waar ze een reisbureau uitbaten en voor haar demente moeder zorgen. Maar voor het zover was, kwam haar liefdesbootje meer dan eens in woelig water terecht. Haar eerste serieuze relatie, met David Vervoort, strandde in 2003. De twee hielden contact... Helaas via de rechtbank. Ze vochten er een financieel geschil uit over een bouwgrond, dat zij ­verloor.

leeftijdsverschil

Ook met Studio 100-regisseur Jasper ­Verheugd ontspoorde de liefdestrein. ­Kathleen had nochtans haar wens om te trouwen al luidop uitgesproken. ‘Jammer, hij vraagt me niet’, zei ze toen. In 2007 droomde ze na drie maanden lief en leed met Joren Dumont eveneens van een huwelijk.

"Zeg nu zelf, mevrouw Dumont, dat klinkt toch goed?", vertelde ze in ons blad. Maar het leeftijdsverschil van zeven jaar dreef hen uit elkaar. "Maar ik maak me geen zorgen", zei Kathleen vol vertrouwen. "De wareduikt wel op." En gelijk kreeg ze.

Haar K3-opvolgster Josje (32) volgde die redenering. "Uiteindelijk is iedereen op zoek naar de liefde van zijn leven," zei ze. Na de overwinning bij ‘K2 zoekt K3’ gingen Josje en haar vriend ­Jeroen Bosma uiteen. Ze bezweek later voor de charmes van de Nederlandse acteur Levi van Kempen. "’t Was liefde op het eerste gezicht," zei hij, maar die bleef niet duren.

Daarna beleefde ook Josje een affaire met Gert Verhulst. De twee werden samen opgemerkt in Londen, waar Josje tevergeefs probeerde om haar gezicht met een gele sjaal te verbergen. Studio 100 reageerde kort: "Het koppel bevestigt hun zeer prille relatie. Verder zal er geen commentaar op gegeven worden."

Druk van buitenaf

Toen de relatie enkele maanden later spaak liep, luchtte Gert zijn hart. "Ik werd, zonder dat ik het kon voorspellen, verliefd op haar. We hebben een fijne tijd gehad, maar onze relatie is deels bezweken aan de druk van buitenaf."

Met miljonairszoon Johnny De Mol was Josje bijna een jaar samen. Ze droomde van een huwelijk, maar kreeg onverwacht de bons.

Daarna was ze twee jaar samen met Kevin Janssens, tot aan ‘Dansdate’. Ze verloren onverwacht de finale. En ook hun relatie strandde vroeger dan verwacht. "Ik koester de tijd die we samen deelden, maar het is tijd om mijn pad opnieuw alleen te bewandelen", schreef Josje bij een foto op Instagram.

"Ik begin een relatie altijd met het opzet om ze te laten duren," verdedigde ze haar woelige parcours. En dat lijkt Josje nu te lukken, want met nieuwe vriend Clé Gyimah verwacht ze een kind.

Eind goed al goed, dus. En dat zal het zeker ook zijn bij zowel Marthe als Viktor.