Juweliers verbazen zich over verlovingsring van Jennifer Lopez: “Ongelooflijk zeldzaam en prijzig” SD

11 maart 2019

22u06

Bron: People 0 Celebrities Alex Rodriguez (43) heeft zijn best gedaan bij het uitkiezen van een verlovingsring voor Jennifer Lopez (49). De reusachtige ring ziet er niet alleen prachtig uit, maar het Amerikaanse tijdschrift People liet ook enkele juweliers aan het woord, die zich allemaal lovend uitlieten over het juweel.

Andrew Fox, eigenaar van SuperJeweler.com, noemde de ring “een van de meest geweldige verlovingsringen van een beroemdheid” die hij ooit gezien heeft. Hij schat dat de diamant tussen de 11 à 15 karaat is en ongeveer 1 à 1,9 miljoen dollar waard is. Een collega denkt echter dat het sieraad veel meer waard is en schat de ring op een bedrag van rond de 4,5 miljoen dollar. Een derde expert gokt echter dat Rodriguez eerder 5 miljoen dollar heeft betaald. Over één ding zijn alle experts het in ieder geval eens: de verlovingsring is een pareltje. Juwelier Stephanie Gottlieb vat het goed samen: “Een natuurlijke diamant van dat formaat en die kwaliteit is ongelooflijk zeldzaam, en uiteraard ook prijzig.”

Lopez en Rodriguez zijn sinds 2017 een koppel. Voor Jennifer wordt dit het vierde huwelijk, Alex stapte één keer eerder in het huwelijksbootje. Beiden hebben twee kinderen uit voorgaande huwelijken.