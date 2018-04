Justitie bestudeert zaak Kevin Spacey: welke klachten zijn nog geldig en welke niet? MVO

12 april 2018

07u45 0 Celebrities Justitie in Los Angeles bestudeert een aanklacht tegen Kevin Spacey wegens aanranding. De politie heeft het onderzoek afgerond en de zaak overdragen aan de officier van justitie van Los Angeles die zich bezighoudt met seksuele misdrijven, melden Variety en TMZ.

Volgens bronnen van TMZ presenteert de politie alle zaken tegen Kevin Spacey over seksueel misbruik die zijn binnengekomen, zelfs als de zaken overduidelijk niet leiden tot vervolging. Dat is bijvoorbeeld mogelijk het geval bij een zaak uit de jaren negentig, die verjaard is.

De ontslagen 'House of Cards'-acteur is door talloze mannen in de Verenigde Staten en Engeland beschuldigd van seksueel wangedrag. De politie in Londen onderzoekt ten minste drie aangiftes tegen de Oscar-winnende acteur.

Eind vorig jaar werd bekend dat er bij het Old Vic theater in Londen twintig klachten waren binnengekomen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door Spacey. De Oscarwinnaar was tussen 2004 en 2015 de artistiek directeur van het theater.

Kevin Spacey verblijft in een kliniek in Arizona waar hij een behandeling krijgt tegen seksverslaving. Zijn behandeling zou er bijna op zitten.