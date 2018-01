Justin Timberlake wil meer kinderen met Jessica Biel: "Liefst een heel leger!" MVO

19 januari 2018

06u15 0 Celebrities Als het aan Justin Timberlake ligt, krijgt hij nog een heel leger aan kinderen met zijn vrouw Jessica Biel. Dat heeft de zanger gezegd in een interview met Zane Lowe, voor Beats 1. "Ik wil er zoveel mogelijk krijgen, als ik heel eerlijk ben," aldus Justin.

De 36-jarige zanger en zijn vrouw zijn de trotse ouders van zoontje Silas Randall, die in april 3 jaar wordt. Het ouderschap heeft hem aan het denken gezet: "Ik heb me nog nooit nergens hulpelozer over gevoeld dan vader worden. Op een dag word je wakker en besef je dat het niet langer meer alleen om jou draait en dat je de volledige verantwoordelijkheid hebt over een lief, klein mensje."

Justin en Jessica worden vaak omschreven als Hollywoods droomkoppel. De twee plaatsen regelmatig foto's van elkaar op hun social media accounts, waar de wederzijdse liefde ervan spat. Zo postte Justin een filmpje van de twee op weg naar de Golden Globes, waarin ze samen zingend te zien waren.