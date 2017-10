Justin Timberlake vertedert vrouw met liefdesbrief Redactie

16u57

Bron: Facebook 0 EPA Celebrities Justin Timberlake (36) bewijst nog maar eens waarom hij zoveel vrouwen in zwijm doet vallen. De Amerikaanse zanger vertederde zijn vrouw Jessica Biel (35) én het internet met een romantische liefdesbrief op Facebook. Het bekende koppel is al vijf jaar samen, en dat wou Justin niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

"Gelukkigste man op aarde"

"Vijf jaar geleden werd ik vandaag, op deze dag, de gelukkigste man op aarde’" begint de ‘Suit & Tie’-zanger zijn post. ‘Ik sprak toen mijn geloften uit, samen met mijn beste vriend. Dit nummer (‘A Song For You’ van Ray Charles, nvdr) was onze openingsdans. Aan mijn prachtige vrouw Jessica Biel: je hebt me zoveel geleerd over ware liefde. Ik kan niet verwoorden wat deze voorbije vijf jaar voor mij hebben betekend. Luister dus goed naar deze melodie: mijn liefde voor jou zit er helemaal in verweven.’

Jessica, ik kan niet verwoorden wat deze voorbije vijf jaar voor mij hebben betekend Justin Timberlake

Aandoenlijk filmpje

Timberlake deelde samen met zijn liefdesbrief ook een aandoenlijk filmpje, waarin hij vol gevoel het openingsnummer zingt. Het duurde niet lang voor de eerste tedere reacties binnenstroomden. ‘Gelukkige verjaardag aan mijn favoriete koppel ooit’, reageerde iemand. Of ook: ‘Dit is zó mooi’. Het koppel gaf hun jawoord in 2012, en werden in april 2015 de trotse ouders van zoontje Silas. het filmpje werd intussen al bijna één miljoen keer bekeken.

Bekijk de beelden hier: