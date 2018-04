Justin Timberlake helpt fan met babynieuws SD

Bron: ANP

06u43

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Timberlake (31) heeft maandagavond zijn concert stilgelegd voor een fan. De vrouw hield een bordje omhoog waarop ze de zanger vroeg haar zwangerschap wereldkundig te maken.

Justin stopte met zingen en pakte de aankondiging van Darcell Baxtresser aan, waarop de zanger iedereen in het stadion liet weten dat de baby begin november wordt verwacht. Hij gaf de kleine gelijk een bijnaam: Baby Bax.

De aanstaande moeder vertelde dinsdag aan E! dat ze al sinds haar zesde fan is van Justin. "Dus als ik iemand in de wereld het nieuws bekend wilde laten maken, dan was hij het." Er was een klein probleem: Darcell had haar familie nog niet op de hoogte gesteld van het heugelijke nieuws. "Ik heb ze snel de video van Justin gestuurd en ze waren allemaal door het dolle heen."