Justin Timberlake heeft weer last van zijn stembanden TK

27 november 2018

13u45

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Timberlake (37) heeft last van zijn stembanden en moet daarom zijn concert van morgenavond in Los Angeles uitstellen. Dat laat concertorganisator Staples via Twitter weten.

De popster kampt al geruime tijd met problemen aan zijn stembanden. Hierdoor was hij eerder al genoodzaakt om drie van zijn Man Of The Woods-shows in Amerika af te zeggen. Fans die een kaartje hebben gekocht voor het concert van morgen, worden gevraagd om te wachten op een nieuwe datum. "De kaarten blijven geldig. Justin Timberlake biedt zijn excuses aan voor het ongemak", aldus Staples.