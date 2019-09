Justin Timberlake heeft nieuwe filmrol te pakken SH

06 september 2019

12u52

Bron: ANP 0 Celebrities Goed nieuws voor de fans van Justin Timberlake, want binnenkort zien we hem terug op het witte doek. De zanger heeft een hoofdrol te pakken in de dramafilm ‘Palmer’. De opnames van de film beginnen dit najaar en worden geregisseerd door Fisher Stevens, bekend van onder andere ‘Green Book’.

‘Palmer’ vertelt het verhaal van een voormalige college-football ster, die na een verblijf in de gevangenis terugkeert naar zijn woonplaats om zijn leven weer op de rails te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot, want het personage krijgt te maken met conflicten uit het verleden. Daarbovenop ontmoet hij een bijzondere jongen, die door zijn moeder in de steek is gelaten.

Timberlake begon zijn acteercarrière in 2010, toen hij een rol had in de film ‘The Social Network’. In 2017 kreeg hij een Oscarnominatie voor ‘Can’t Stop The Feeling’, de titelsong van de film ‘Trolls’.