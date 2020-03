Justin Timberlake en Joey Fatone probeerden in te breken in Alcatraz SDE

11 maart 2020

21u41 0 Celebrities De meeste mensen proberen uit de gevangenis te raken, Justin Timberlake (39) wilde er net ín. Zo probeerde hij jaren geleden eens in te breken in de legendarische gevangenis Alcatraz, samen met zijn NSYNC-bandlid Joey Fatone (43). Dat vertelde hij in ‘The Ellen Show’.

“Ik heb een keertje per ongeluk ingebroken in Alcatraz”, verklapte Justin Timberlake in ‘The Ellen Show’. “Ik zat in een groep die NSYNC heette en we waren een muziekvideo aan het opnemen net buiten San Francisco. Een van de scènes werd gefilmd op een pier net tegenover Alcatraz.” In die periode was Timberlake geobsedeerd door de beruchte gangster Al Capone, die een tijdje in de gevangenis gezeten heeft, en dus wilde hij maar wat graag op bezoek. Joey Fatone wilde maar wat graag met hem meegaan, en de twee konden enkele kustwachters - die hen benaderden voor een foto - overtuigen om hen naar het eiland te brengen. “Ze brachten ons daarheen, en we voelden ons zo cool! Maar toen we daar kwamen beseften we dat je eigenlijk op het vasteland een ticketje had moeten kopen.”

(Lees verder onder de foto.)

De bewakers vroegen de twee zangers naar hun toegangsticket, maar Justin slaagde erin om hen te omzeilen. “Ik kwam net uit school, dus ik was hieraan gewend. Ik zei: ‘Ja hoor, de jongen achter mij heeft de tickets.’ Dan konden we binnenglippen, kregen we hoofdtelefoons en sloten we aan bij een rondleiding." Helaas werden ze alsnog betrapt. “We waren ongeveer halverwege de tournee en hadden net Al Capone’s cel bereikt, toen ik een tikje op mijn schouder kreeg", zegt Justin. “Ze wilden dat we meekwamen. Ik zei tegen Joey: “We gaan de geschiedenis in als de domste mensen ooit: we werden betrapt bij het inbreken in een gevangenis.’”

Uiteindelijk kregen de twee een waarschuwing en moesten ze toch nog betalen voor de tickets.