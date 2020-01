Justin Timberlake en Jessica Biel voor het eerst weer samen gespot LV

21 januari 2020

10u00

Bron: Metro 0 Celebrities Justin Timberlake (38) en Jessica Biel (37) zijn samen gespot door paparazzi. De twee gaan door een moeilijke periode nadat er foto’s uitlekten van de 38-jarige zanger die het iets te gezellig maakte met een andere vrouw.

In november bood Timberlake zijn excuses aan voor zijn gedrag tijdens een avondje uit met een mede-actrice, nadat hij een storm van kritiek over zich heen kreeg. Hij werd gespot door paparazzi toen hij in een bar in New Orleans - waar hij verbleef voor de opnames van de film ‘Palmer’ - de hand vasthield van een andere vrouw, actrice Alisha Wainwright. Meteen gonsde het van de geruchten: houdt de zanger er een affaire op na en bedriegt hij zijn vrouw Jessica Biel?

In een poging de gemoederen te bedaren trok Justin naar de sociale media. “Ik heb die avond te veel gedronken en heb spijt van mijn gedrag. Sorry, ik zou beter moeten weten”, schreef hij op Instagram. “Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn voor mijn zoon. Ik bied mijn excuses aan mijn geweldige vrouw en familie aan voor deze gênante situatie. Ik blijf erop focussen de beste vader en echtgenoot te zijn die ik kan zijn. Nu was ik dat niet.” Het koppel lijkt het voorval achter zich te hebben gelaten, want ze werden voor het eerst weer breedlachend in het openbaar gespot.

