Justin Timberlake brengt eerbetoon aan Prince tijdens Super Bowl

05 februari 2018

03u45

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Justin Timberlake heeft tijdens zijn halftime-show bij de Super Bowl in Minneapolis deze nacht een hommage gebracht aan Prince. De in 2016 overleden zanger was onder meer op een grote projectie te zien tijdens het optreden van Justin, die daarbij een stukje van zijn hit I Would Die 4 You zong.

Justin liet tijdens zijn optreden zondag flink wat van zijn hits horen. Hij begon de show backstage, waar een club was nagebouwd, en kwam daarna het veld op met het nummer Rock Your Body, een liedje met een Super Bowl-geschiedenis. Dat nummer deed hij ook in 2004 toen Justin een kledingstuk van Janet Jackson verwijderde en haar tepel te zien was. Het moment, dat Nipplegate is gaan heten, zorgde ervoor dat de show tegenwoordig met enkele seconden vertraging wordt uitgezonden om zulke 'incidenten' nog gauw weg te kunnen knippen.

Voorafgaande aan de Super Bowl hielp Janet Jackson trouwens zelf alle geruchten de wereld uit dat ze opnieuw het podium met Justin Timberlake zou delen tijdens de Half Time show:

Controversieel eerbetoon

Het eerbetoon aan Prince, die in Minneapolis is geboren, was enigszins controversieel. Eerder werd bekend dat Prince tijdens de show te zien zou zijn als hologram, maar daar kwam veel kritiek op aangezien de zanger wars was van die technologie. De hologram werd daarop geschrapt.

Op sociale media kwamen gemengde reacties op het optreden van Timberlake en zijn eerbetoon aan Prince. De consensus was dat er in ieder geval wel íets gedaan moest worden om Prince te eren, aangezien de zanger uit Minneapolis afkomstig was en daar bij zijn dood ook nog woonde.

I know some people didn't like it but you can't be in Minneapolis and not do something pertaining to Prince pic.twitter.com/y2XvQ7KqnS Jasmine(@ JasmineLWatkins) link

Everyone complaining about JT projecting Prince would've complained if he performed in Minnesota without acknowledging Prince, and that is really the essence of Twitter Charlie(@ CharlieWisco) link

Strakke choreografie, mindere zang

De 37-jarige zanger oogstte lof met zijn strakke choreografie, maar over de zang tijdens de halftime-show was niet iedereen te spreken. Dat leek ook te liggen aan de techniek, waardoor Justin niet op alle momenten even goed te horen was. De zanger liet ook het nummer Filthy horen, van zijn nieuwe album Man in the Woods.

Timberlake hoopt ongetwijfeld dat mensen nu massaal zijn nieuwe plaat gaan kopen. Dat een optreden tijdens de Super Bowl kan helpen met de verkoop, bewees Lady Gaga vorig jaar al: na haar optreden steeg de verkoop van haar album 'Joanne' met maar liefst 1000%.

.@jtimberlake brought down the house at #SBLIIpic.twitter.com/NJbTyu6V7g Super Bowl on NBC(@ SNFonNBC) link