Justin Timberlake bezoekt slachtoffer schietpartij MVO

28 mei 2018

Een van de slachtoffers van de schietpartij op een middelbare school in Santa Fe, heeft dit weekend bezoek gekregen van Justin Timberlake (37). De moeder van Sarah Salazar plaatste een foto van de ontmoeting op Facebook.

Volgen Us Weekly schreef de moeder van de tiener bij de foto dat Justin niet met lege handen kwam. De zanger nam een cadeautje mee voor Sarah, haar moeder liet in het midden wat het presentje was.

Santa Fe Strong

Justin gaf afgelopen week een aantal optredens in de staat Texas, waarin Santa Fe ligt. Tijdens een show in Houston woensdag droeg hij een shirt met de opdruk 'Santa Fe Strong'. Hij droeg die avond zijn nummer 'Until The End Of Time' op aan de slachtoffers van het drama.

Sarah werd bij de schietpartij in haar nek geraakt. Haar schouder en onderkaak raakten daarbij verbrijzeld, zo is te lezen op een inzamelingspagina voor de scholier. Ze liep ook gebroken ribben op en schade aan bloedvaten in haar nek. Een tante schrijft op de pagina dat Sarah meerdere operaties nodig heeft en nog een lange weg tot herstel heeft te gaan.

De tiener is één van de dertien gewonden van de schietpartij op 17 mei. Acht scholieren en twee leraren overleefden de tragedie niet.