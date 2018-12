Justin Timberlake annuleert alweer een concert: stemproblemen houden aan KD

05 december 2018

15u59

Bron: Belga/Billboard 0 Celebrities De stemproblemen van Justin Timberlake (37) blijven maar voortduren. De zanger heeft opnieuw een concert moeten afzeggen.

Justin is niet in staat om woensdagavond op te treden in Oakland. Net als bij vorige afzeggingen moedigt concertorganisator Live Nation fans aan om hun kaartje niet weg te gooien. Deze zijn namelijk nog steeds geldig op 15 maart, wanneer Timberlake zijn concert inhaalt.

De voormalig *NSYNC-zanger moest eind oktober voor het eerst een optreden schrappen van zijn Man of the Woods-tournee. Daarna volgden afzeggingen voor shows in Buffalo, Tacoma, Los Angeles, Phoenix, Las Vegas, Fresno en Portland. Deze maand staan er nog zeven concerten op de agenda. Het is nog onbekend of deze wel doorgaan.