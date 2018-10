Justin Theroux valt voor bijna 20 jaar jongere actrice KDL

02 oktober 2018

15u25 1 Celebrities Het lijkt erop dat Justin Theroux (47) vrijgezel af is. D e ex-man van Jennifer Aniston (49) wordt gelinkt aan Laura Harrier, de 28-jarige actrice die bekend is uit de film ' Spiderman: Homecoming'.

Justin en Laura werden samen in Parijs, de stad van de liefde, gespot. Maar het is niet de eerste keer dat de twee elkaars gezelschap opzoeken. In mei vertoefden ze ook al eens samen op een jacht en verbleven ze beiden in hotel Du Cap-Eden Roc in Antibes ten tijde van de show van Louis Vuitton waar ze beiden ambassadeur van zijn.

De woordvoerders van de twee houden voorlopig de lippen stijf op elkaar wanneer hen gevraagd wordt naar de relatiestatus van Justin en Laura.

Justin Theroux Steps Out with Spider-Man Actress Laura Harrier in Paris https://t.co/EjUMA9idvc People(@ people) link