Justin Theroux praat voor het eerst over breuk met Jennifer Aniston LVA

24 september 2018

00u22

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Justin Theroux heeft voor het eerst openheid gegeven over zijn breuk met Jennifer Aniston. De 47-jarige acteur noemt het op de klippen lopen van zijn huwelijk met de 49-jarige Friends-ster hartverscheurend.

"Het goede nieuws is dat het waarschijnlijk de meest - ik kies mijn woorden zeer zorgvuldig - het was de meest zachtaardige breuk omdat er geen vijandigheid was", legt Justin uit aan The New York Times. De acteur had het nog het moeilijkst met de manier waarop de media en het publiek naar de scheiding keken. "Dit zijn slechts kleine gebeurtenissen die plaatsvinden. Maar alles voelt als tien op de schaal van Richter als je de koppen maar groot genoeg en sappig maakt."

Theroux probeert de boel dan ook te relativeren. "Nogmaals, geen van beiden is dood en geen van beiden wil bijlen gooien naar de ander. Het is meer vriendschappelijk. Het is saai, maar we respecteerden elkaar genoeg om het zo pijnloos te maken als mogelijk."

Toch noemt Justin de scheiding wel hartverscheurend. "In het opzicht dat de vriendschap niet hetzelfde zou zijn in het dagelijks leven. Maar de vriendschap verschuift en verandert en daar zijn we allebei heel trots op."

Jennifer en Justin maakten afgelopen februari bekend te gaan scheiden na een huwelijk van twee jaar en een relatie van zeven jaar.