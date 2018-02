Justin en Selena vieren de liefde op Jamaica KDL

21 februari 2018

10u48 0 Celebrities Selena Gomez (25) is met haar vriend Justin Bieber (23) meegegaan naar het huwelijk van Justins vader Jeremy. Die stapte maandag in het huwelijksbootje op Jamaica met zijn vriendin Chelsey.

Selena en Justin vlogen 's nachts met een privévliegtuig van Dallas naar Jamaica, zegt een bron tegen E! Online. "Justin haalde Selena op, waarna ze 's ochtends in Montego Bay arriveerden. Ze brachten de dag door met Justins familie op een resort waar ze zich klaarmaakten voor de ceremonie." Volgens de bron kon Selena het prima vinden met Justins familie. Justin was naar verluidt een van de bruidsjonkers, die allemaal dezelfde roze shorts droegen.

Het tripje naar Jamaica is voor Selena en Justin het tweede reisje in ruim een week. Vorige week gingen ze samen naar Laguna Beach in Californië om samen Valentijnsdag te vieren.