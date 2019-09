Justin en Hailey Bieber kiezen voor héél religieuze bruiloft MVO

02 september 2019

09u29

Justin Bieber en Hailey Bieber gaan bij hun tweede bruiloft voor een traditionele en religieuze ceremonie. Dat zegt althans Hailey's vader Stephen Baldwin tegen TMZ.

“Veel van hun christelijke vrienden en bevriende priesters zullen er bij zijn”, aldus de acteur, die maar één taak krijgt: “Ik hoef mijn prinses alleen maar naar het altaar te brengen.”

Volgens hem kijkt de hele familie Baldwin uit naar het huwelijksfeest. “We hebben er zin in, het wordt een fantastisch feest.”

Voor Justin en Hailey is het geloof erg belangrijk, en ze halen er veel steun uit. Zo zei Justin eerder op Instagram dat hij nog altijd een moeilijke tijd doormaakt, maar dat God hem er doorheen helpt. “God sleept mij door een zware periode. Vertrouwen hebben in Jezus tijdens je slechtste tijden is het zwaarste dat er is.”

De bruiloft vindt waarschijnlijk plaats op 30 september, twee weken nadat Justin en Hailey hun eerste huwelijksjubileum vieren.