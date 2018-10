Justin en Hailey bekijken ‘overdosishuis’ Demi Lovato SD

18 oktober 2018

08u17

Bron: ANP 0 Celebrities De kersverse meneer en mevrouw Bieber, Justin en Hailey, zijn op huizenjacht en hebben hun oog laten vallen op het ‘overdosishuis’ van Demi Lovato in de Hollywood Hills. Het koppel werd woensdag gespot bij het huis toen ze wegreden in een zwarte SUV, meldt TMZ.

Vorige maand werd bekend dat de villa, waar Demi bijna overleed aan een overdosis drugs, te koop werd gezet voor ruim 8 miljoen euro. Met name haar ouders drongen aan op de verkoop van het pand waar hun dochter haar donkerste periode meemaakte.

Het huis, dat net boven de bekende Sunset Strip ligt, heeft vier slaapkamers, zes badkamers, een zwembad, bar en bioscoopzaal. Demi kocht het in het najaar van 2016 voor ruim 7 miljoen euro en zou dus een aardige winst kunnen maken met de verkoop.

De zangeres is sinds haar ziekenhuisopname niet meer in het huis geweest. Ze is na haar medische behandeling vertrokken naar een kliniek, waar ze nog steeds hard werkt aan haar herstel.