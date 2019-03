Justin Bieber zet nieuw album on hold en focust zich op huwelijk SD

26 maart 2019

07u27

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Justin Bieber (25) heeft in een nieuw bericht op Instagram aan zijn fans laten weten dat ze voorlopig geen nieuwe muziek van hem moeten verwachten, omdat hij zich volledig wil focussen op zijn huwelijk met Hailey Baldwin (22).

“Ik heb heel wat berichten gelezen waarin jullie om een album vragen", schrijft Bieber op Instagram. “Ik ben tijdens mijn tienerjaren en het begin van mijn twintiger jaren de hele tijd op tournee geweest, en ik besefte - en jullie zagen het waarschijnlijk ook - dat ik erg ongelukkig was tijdens mijn laatste tournee. Ik verdien dat niet en jullie ook niet. Jullie betalen geld om een levendig, energiek, leuk en licht concert te zien, en ik was op het einde van de tournee emotioneel niet in staat om jullie dat te geven. Ik heb gekeken en gezocht, met vallen en opstaan. Ik ben nu heel erg gefocust op het herstellen van enkele diepgewortelde problemen die ik heb, zodat ik niet uit elkaar val, zodat ik mijn huwelijk in stand kan houden en de vader kan zijn die ik wil zijn.”

Hij vervolgt: “Muziek is erg belangrijk voor me, maar niets is belangrijker dan mijn familie en mijn gezondheid. Ik kom zo snel mogelijk met een geweldig album.”

In het begin van de maand vertelde de zanger op Instagram al eens over hoe moeilijk hij het had. Hij schreef toen: “Ik ben behoorlijk aan het worstelen met mezelf. Ik heb helemaal geen grip meer op mijn leven en voel me raar. Ik stuiter altijd terug, dus ik maak me geen zorgen, maar wilde alleen contact met jullie zoeken en vragen om voor me te bidden.” Naar verluidt helpt vooral zijn vrouw Hailey hem om er opnieuw bovenop te komen, zo vertelt een bron aan HollywoodLife. “Hailey is echt een reddingsboei geweest voor Justin, ze helpt hem om te blijven lachen. Zelfs tussen de tranen door, doet ze hem lachen en glimlachen, en ze is zo goed voor hem. Hoe moeilijk de weg ook kan zijn, uiteindelijk versterkt deze moeilijke periode hun band wel. Hailey is zo toegewijd en zo sterk: dit is niet het soort liefde dat je elke dag tegenkomt, en Justin weet dat. Hij is erg dankbaar voor haar.”