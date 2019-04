Justin Bieber zegt sorry voor ‘misplaatste’ 1 april-grap TK

03 april 2019

08u51

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber (25) heeft zijn excuses aangeboden voor zijn 1 aprilgrap, die niet in goede aarde viel. De zanger plaatste maandag foto's op Instagram die suggereerden dat zijn vrouw Hailey (22) zwanger was van hun eerste kindje. Veel van zijn volgers noemden dit respectloos, vooral tegenover mensen die geen kinderen kunnen krijgen.

"Ik wilde helemaal niet ongevoelig zijn tegenover mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Voor heel veel mensen die ik ken is het vertellen dat je zwanger bent om een reactie van je ouders te ontlokken de eerste 1 april-grap waar ze aan denken", aldus Justin op Instagram. "Maar ik bied alsnog mijn excuses aan, neem mijn verantwoordelijkheid en zeg sorry tegen de mensen die beledigd zijn. Ik wilde oprecht niemand kwetsen met mijn grap."

De zanger had niet verwacht dat zijn valse zwangerschapsaankondiging zo slecht zou vallen. "Het is alsof ik een taart in het gezicht van mijn kleine zusje duwde op haar verjaardag en dat ik verwachtte dat ze zou lachen, maar in plaats daarvan in huilen uitbarstte", zegt Justin. "Je weet soms niet wat iemand zal kwetsen. Niet dat ik zwangerschap met een taart in het gezicht wil vergelijken, maar het is meer om een beeld te schetsen van niet weten wat beledigend is. Sommigen hebben misschien gelachen en sommigen waren gekwetst. Ik denk dat je met grapjes soms gewoon niet weet hoe het uitpakt.”