Justin Bieber wordt Amerikaans staatsburger SD

15 september 2018

11u59

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber heeft de Amerikaanse nationaliteit aangevraagd. De 24-jarige popster wil na de naturalisatie ook zijn Canadese paspoort behouden, meldt TMZ.

Dat Justin Bieber Amerikaans staatsburger wil worden is geen verrassing. Hij woont grotendeels in de Verenigde Staten en ook zijn verloofde Hailey Baldwin (21) is Amerikaanse.

Justin is geboren in Ontario in Canada, maar verhuisde op 13-jarige leeftijd naar Atlanta. Toch heeft hij nog een nauwe band met Canada. Hij kocht onlangs voor 5 miljoen dollar een landhuis in Ontario op een landgoed van ruim 40 hectare, met een eigen paardenrenbaan.