Justin Bieber woest na beschuldigingen van seksueel geweld: “Ik heb helemaal niemand verkracht”

MVO

22 juni 2020

08u30 0 Celebrities Justin Bieber(26) heeft het helemaal gehad met de beweringen dat hij in maart 2014 een vrouw verkracht zou hebben, toen hij in Austin, Texas, was. Volgens de zanger is dit verhaal absoluut niet waar en om dat te bewijzen heeft Bieber meerdere screenshots op sociale media gepost die zijn onschuld moeten aantonen.

Ene 'Danielle' liet afgelopen zaterdag via een anoniem Twitter account weten, dat ze door de Canadese zanger in het Four Seasons hotel 'seksueel onheus bejegend zou zijn'. Iets wat Justin in woede deed ontsteken. “Normaal gesproken reageer ik niet op dit soort dingen, omdat ik hier gedurende mijn hele carrière mee te maken heb gehad. Maar na een lang gesprek met mijn vrouw (Hailey Bieber, nvdr) en mijn team wil ik hier toch graag wat over zeggen.”

Bieber is zich ervan bewust dat dergelijke beschuldigingen een carrière volledig onderuit kunnen halen in een kwestie van uren. Hij wil dat ook meteen duidelijk maken dat de beschuldigingen tegenover hem niet kunnen kloppen. Via Twitter deelde hij enkele rekeningafschriften waaruit blijkt dat hij op die bewuste dag in Texas helemaal niet was waar zijn beschuldiger hem plaatst.

Bewijs

“Geruchten komen en gaan, maar seksueel misbruik is niet iets dat ik me zomaar laat aanpraten. Ik wilde er eigenlijk meteen op reageren toen ik dit hoorde, maar uit respect voor alle slachtoffers die daadwerkelijk te maken hebben gehad met dergelijk misbruik, wilde ik er zeker van zijn de juiste boodschap over te brengen.”

“Voor alle duidelijkheid: Ik was die avond inderdaad in Austin, met mijn toenmalige vriendin Selena Gomez. Ik sliep niet in het Four Seasons hotel, maar in een Airbnb. En de avond daarna sliep ik in het Westin hotel. Elke melding van seksueel misbruik moet serieus genomen worden en daarom wilde ik hier ook zelf op reageren. In mijn geval is dit verhaal feitelijk onmogelijk en daarom zal ik via Twitter en de autoriteiten actie ondernemen tegen de mensen die mij in een kwaad daglicht willen stellen.”

Niet de enige

Bieber is niet de enige ster die op dit moment beschuldigd wordt van seksueel ongepast gedrag. Ook acteur Ansel Elgort kwam zopas in opspraak omdat hij “een minderjarige verkracht zou hebben in een hotel”. Ook hij reageerde al de aantijgingen. “Alles gebeurde met wederzijdse toestemming”, klinkt het.

On march 10th selena left for work and I stayed at the Westin as the receipts clearly showed with my friends nick and john before I left town. Once again not at the four seasons. We booked it for a couple days to stay for the defjam show but I bailed on the 11th to head back home pic.twitter.com/Ku15SCYz91 Justin Bieber(@ justinbieber) link

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. Justin Bieber(@ justinbieber) link