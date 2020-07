Justin Bieber wint eerste ronde in verkrachtingszaak BDB

18 juli 2020

17u42

Twitter moet de identiteit bekendmaken van de twee vrouwen die Justin Bieber (26) online beschuldigd hebben van verkrachting. Dat heeft een rechter vrijdag beslist. De popster wil de dames nu aanklagen voor laster en eerroof en zo z'n naam zuiveren

Twee dames, met schuilnamen Danielle en Kadi, beschuldigden Bieber eind juni op sociale media van verkrachting. De eerste vrouw zei dat de zanger haar misbruikt heeft op 9 maart 2014 in een hotelkamer van het Four Seasons Hotel in Austin. Kadi claimde dan weer dat Justin haar op 5 mei rond 02.30 uur heeft verkracht in het Langham Hotel in New York.

Bieber noemde de beschuldigingen meteen grote leugens. “Normaal gesproken reageer ik niet op dit soort dingen, omdat ik hier gedurende mijn hele carrière mee te maken heb gehad”, schreef hij op sociale media. “Maar seksueel misbruik is niet iets dat ik me zomaar laat aanpraten. Deze verhalen kloppen niet en daarom zal ik via Twitter en de autoriteiten actie ondernemen tegen de mensen die mij in een kwaad daglicht willen stellen.”

Dat heeft de zanger nu gedaan. De rechter besliste vrijdag alvast dat Twitter de identiteit van de dames in kwestie moet bekendmaken. “We willen ontdekken wie er achter deze twee accounts zit. Het kan dezelfde persoon zijn”, aldus Evan N. Spiegel, de advocaat van de zanger. Bieber wil de twee vervolgens aanklagen voor laster en eerroof en zegt “onbetwistbaar bewijsmateriaal” te hebben dat aantoont dat beide beweringen niets anders zijn dan “buitensporige leugens”. De zanger eist een schadevergoeding van 20 miljoen dollar - zo’n 17,5 miljoen euro.

