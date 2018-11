Justin Bieber wil twee keer per dag seks: “Dat is het eerste en het laatste dat ik elke dag doe” Redactie

01 november 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Justin Bieber (24) gaf het eerder al aan in interviews. Vrijen is het eerste en het laatste wat hij elke dag doet.

‘Ik vind dat de leukste manier om de dag in te zetten’, zegt de popster. ‘Je wordt wakker, je ziet je geliefde naast je liggen... Als je dan geen zin krijgt, is er iets mis met je relatie.’

En Justin wil dus ook elke avond seks, voor het slapengaan. ‘Dat werkt ontspannend’, zegt hij. ‘Ideaal om alle stress uit je lijf te krijgen en helemaal tot rust te komen. Ik vind het geweldig om na een vrijpartij in de armen van mijn lief in slaap te vallen. Dat is iets wat ik geen enkele avond wil overslaan.’

Maar volgens insiders wil Justin liefst nóg meer seks. Want hij heeft naar verluidt een ‘enorm groot libido’. Het blijft dus vrijwel nooit bij die twee keer per dag.

Gillend weg

‘Ook overdag doet Justin tussendoor graag een vluggertje’, weet iemand van z’n huispersoneel. ‘Laatst kreeg hij plots zin toen hij en zijn verloofde Hailey Baldwin (21) ver van huis waren. Justin besloot gewoon een luxehotel binnen te stappen en snel een kamer te huren. Na een halfuur of zo telde hij probleemloos 1.000 euro neer.’

Zijn overdreven seksdrive is volgens welingelichte bronnen in Hollywood de reden waarom sommige van zijn ex-liefjes gillend bij hem zijn weggevlucht: ‘Meisjes als model Chantal Jeffries, actrice Nicola Peltz, model Shanina Shaik en zelfs de ervaren Kourtney Kardashian... Ze wisten niet wat hen overkwam. Ze konden dat ook niet aan. Sommige noemden Justin zelfs abnormaal.’

Zot van hem

Dat was trouwens ook het geval met Selena Gomez. Zij heeft volgens ingewijden zelf een ‘gezonde seksuele appetijt’. Maar niet in dezelfde mate als Justin. Omdat zij niet vaak genoeg wilde vrijen, heeft hij haar dan ook bedrogen. In de entourage van Justin Bieber wordt gezegd dat Hailey Baldwin daar geen schrik voor hoeft te hebben.

Waarom niet? ‘Omdat zij Justin al lang kent’, klinkt het. ‘Ze heeft vroeger al een romance met hem beleefd. Eigenlijk zelfs twee keer. Hailey wist dus heel goed wat zijn ‘probleem’ is. Ze wist precies waaraan ze begon toen zij en Justin enkele maanden geleden opnieuw een koppel werden. En ze heeft het ervoor over. Voor Hailey is niets te veel om Justin aan zich te binden. Ze heeft hem altijd zielsgraag gezien, en nu nóg meer dan voordien. Ook al verklaren haar vriendinnen haar gek, Hailey is helemaal in de ban van Justin en wil echt álles voor hem doen. Dus ook drie, vier keer per dag vrijen.’

Maar Hailey heeft intussen ook een plannetje. Ze hoopt op die manier gauw zwanger te raken...

Plechtige belofte

‘Eerst wilde ze nog lang geen kind’, weet men in haar naaste omgeving. ‘Hailey wilde haar beginnende modellencarrière absoluut niet in gevaar brengen. Maar daar denkt ze intussen heel anders over...’

Justin Bieber heeft namelijk eens gezegd dat de scheiding van zijn ouders het grootste trauma in zijn leven is. En dat hij zijn eigen kinderen nóóit zoiets zal aandoen. ‘Wat er ook gebeurt, ik zal altijd bij de moeder van mijn kinderen blijven’, heeft Justin plechtig beloofd.

Hailey ziet een baby dus als een garantie om Justin voor altijd aan haar zijde te hebben. Vandáár dat ze zich gewillig onderwerpt aan zijn lusten, klinkt het bij mensen die haar goed kennen. ‘En ja, ze vindt Justin ook gewoon heel erg sexy. Voor haar is meerdere keren per dag met hem vrijen geen straf. Dus, eigenlijk passen die twee ongelooflijk goed samen.’