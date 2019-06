Justin Bieber wil dan toch niet echt vechten met Tom Cruise: “Ik was maar aan het spelen” SD

13 juni 2019

15u28 1 Celebrities Eerder deze week verraste Justin Bieber (25) vriend en vijand door aan te kondigen dat hij met Tom Cruise (56) een MMA-kamp wilde uitvechten. Nu trekt hij zijn stoere woorden alweer in: “Het was gewoon een willekeurige tweet”, klinkt het.

In een interview met TMZ klinkt Justin Bieber al iets minder klaar om te vechten. “Ik was maar aan het spelen", zegt de 25-jarige zanger nu. “Ik denk trouwens niet dat ik zou kunnen winnen, hij zou me sowieso verslaan met zijn ‘vaderkrachten’.” Bieber zegt dat hij absoluut geen plannen heeft om effectief een gevecht aan te gaan met de 56-jarige acteur. “Het was gewoon een willekeurige tweet, ik doe dat soort dingen soms. Ik denk dat hij mij met gemak zou verslaan.” En hij lacht: “Ik zou goed moeten gaan trainen. En hij zit waarschijnlijk niet eens in mijn gewichtsklasse.”

Enkele dagen geleden uitte Justin Bieber zijn opvallende wens op Twitter. “Ik wil Tom Cruise uitdagen voor een gevecht in de octagon (de MMA-kooi, red.)”, meldde de zanger. “Tom, als je dit gevecht niet accepteert, dan ben je bang en zal die beslissing je voor altijd achtervolgen. Wie wil dit gevecht organiseren? Jij, Dana White?” White is de baas van de UFC (Ultimate Fighting Championship).

Geen reactie

Cruise heeft nooit gereageerd op de uitdaging. Maar Conor McGregor zag de kamp wel al helemaal zitten. “Als Tom Cruise mans genoeg is om deze uitdaging te accepteren, dan is ‘McGregor Sports and Entertainment’ bereid om de kamp te organiseren”, schreef de MMA-legende op Twitter. “Heeft Cruise, net zoals in zijn films, het lef om te vechten? Stay tuned voor het antwoord.”

Waarom Bieber uitgerekend Tom Cruise een pak rammel wil verkopen, is niet meteen duidelijk. Cruise staat erom bekend zijn filmstunts zelf uit te voeren, in ‘Mission: Impossible – Fallout’ resulteerde dat zelfs in een enkelbreuk. Ondanks het feit dat Cruise inmiddels 56 is, zou Bieber ongetwijfeld nog een vette kluif hebben aan de Amerikaan.