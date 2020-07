Justin Bieber wél welkom bij Kanye West (in tegenstelling tot echtgenote Kim Kardashian) SDE

25 juli 2020

17u36 0 Celebrities Nee, tussen Kim Kardashian (39) en haar echtgenoot Kanye West (43) zijn de plooien nog lang niet gladgestreken na een turbulente week. De rapper Nee, tussen Kim Kardashian (39) en haar echtgenoot Kanye West (43) zijn de plooien nog lang niet gladgestreken na een turbulente week. De rapper weigert nog steeds om z'n echtgenote te ontvangen op z’n ranch in Wyoming waar hij al een tijdje verblijft. Maar Justin Bieber (26) is wél welkom.

DD & JB discussing the new spray foam wall prototypes on the YZY campus pic.twitter.com/NmR0ZGjm2I ye(@ kanyewest) link

Justin Bieber reist momenteel samen met z'n echtgenote Hailey in een camper door de Verenigde Staten. Hun tocht bracht hen vrijdag ook bij Kanye West, die op dit moment in z'n ranch in Wyoming verblijft - ver van z'n familie in Californië. De Biebers werden er met open armen ontvangen, en West postte zelf een foto van de ontmoeting op z'n Twitterpagina. Daarop is te zien hoe Bieber in een soort van magazijn zit, naast een van de collega’s van de rapper. “DD & JB discussiëren over de nieuwe prototypes van de muren uit spuitschuim, op de YZY campus”, schreef West erbij.

Bieber en West zijn al langere tijd bevriend. Zo kwam de zanger regelmatig naar de ‘Sunday Services’ die West organiseerde en verdedigde hij hem al vaak openlijk.

Het is opvallend dat West vrolijk bezoek ontvangt, want z'n eigen echtgenote Kim Kardashian is helemaal niet welkom in Wyoming. Ze zou al twee keer hebben geprobeerd om naar Wyoming te vliegen, maar de rapper gooide beide keren de deur dicht in haar gezicht. “Hij wil haar niet zien, hij is paranoïde.” Sinds hij vorige week op z'n eerste presidentsrally huilend vertelde hoe het koppel erover dacht om eerste dochtertje North te laten aborteren, zijn de spanningen serieus opgelopen. Op Twitter beschuldigde West z'n echtgenote van overspel, en vertelde hij dat hij al een jaar lang van haar wil scheiden. Kardashian reageerde in een mededeling: “Hij is ziek en wij voelen ons machteloos.”

Toch is het contact tussen de twee echtelieden niet helemaal stilgevallen. “Hij praat constant met haar", zegt een bron aan The Sun. “Haar volledige focus ligt nu op hem opnieuw gezond krijgen.” Om West daarbij te helpen, heeft Kardashian zelfs z'n favoriete dominee naar Wyoming laten overvliegen.

