Justin Bieber vindt kracht in zijn geloof: “Hij is constant aan het bidden” SDE

05 september 2019

21u38

Bron: PEOPLE 0 Celebrities Dat Justin Bieber (25) het tegenwoordig best moeilijk heeft om zijn draai te vinden in deze wereld, daar is hij erg open over op sociale media. Maar gelukkig vindt de jonge zanger steun in zijn geloof, vertelt iemand uit de entourage van Bieber aan PEOPLE.

“Het gaat al een stuk beter met Justin dan eerder, maar hij zal de eerste zijn om je te vertellen dat hij nog veel werk te doen heeft”, zegt de bron, die uit de religieuze vriendenkring van de zanger komt. “Hij wil een gezonde, volwassen man zijn - een echtgenoot en, op een dag, een vader. Hij is zijn spirituele centrum aan het zoeken en hij maakt veel vooruitgang. Hij is echt aan het opgroeien.”

En dat doet hij volgens de bron door steun te zoeken in zijn geloof. “Hij is constant aan het bidden, hij leest de bijbel en praat tegen mensen over zijn spirituele en emotionele welzijn. Hij is erg zelfbewust." En de getuige voegt er aan toe: “Justin houdt van de kerk en de familie die hij daar vindt. Hij heeft mensen rondom hem die hem aanmoedigen om echt de juiste soort man te zijn. Dat helpt echt.”

Drugs

De zanger heeft zelf ook al eens verteld over hoe zijn geloof hem hielp om zijn mentale problemen te overwinnen. Zo schreef hij: “Vertrouwen hebben in Jezus wanneer het slecht met je gaat is echt het moeilijkste ooit. Maar hij is loyaal en zal beëindigen wat hij begon.” Hij vervolgde: “Welke pijn je ook doormaakt, blijf jezelf vertellen dat het niet zal blijven duren.” En hij bedankte zijn vrouw, Hailey, voor haar steun.

Eerder deze week vertelde Bieber nog hoe hij rond zijn 19de aan de harddrugs ging en zijn band met mensen om hem heen kapotmaakte. “Hij is verscheurd over zijn verleden", vertelt de ingewijde. “Hij voelt zich erg schuldig, want hij weet dat hij een domme jongen was. Maar wat hij probeert - en waar wij hem bij proberen te helpen - is om dat schuldgevoel op de juiste manier te gebruiken. Hij moet eerlijk en open zijn over zijn verleden, want op die manier kan hij genezen. En Justin wil andere mensen helpen om te leren van zijn fouten.”