Justin Bieber vertrouwt op religie in donkere dagen MVO

20 maart 2020

12u31

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber vertrouwt op niemand anders dan God in deze donkere dagen ten tijde van het coronavirus. De zanger riep zijn volgers via Instagram Live op om samen met hem te bidden.

“Ik ga een gebed doen en als je mee wilt doen is dat cool. Maar als je dat niet wilt is dat ook oké. Je hoeft niet te geloven waar ik in geloof, omdat we veel meer overeenkomsten met elkaar hebben dan dat we het oneens zijn met elkaar,” aldus Justin.

De zanger vervolgt: “Uiteindelijk zijn we allemaal mensen die samen door deze crisis moeten komen, ook al weten we nu nog niet exact hoe. Ik ga bidden voor de hele wereld, wat mij overigens helemaal geen beter persoon maakt dan wie dan ook. Ik ben alleen van mening dat bidden mensen doet samen komen.”