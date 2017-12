Justin Bieber veroorzaakt breuk tussen Selena Gomez en haar moeder MVO

De moeder van Selena Gomez, Mandy Teefy, is allesbehalve blij met de hereniging van haar dochter met Justin Bieber. Toen ze hoorde hoe serieus het tussen de twee was, raakte ze zo overstuur dat ze naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Ondertussen hebben Mandy en Selena elkaar zelfs ontvolgd op Instagram.

Een bron dichtbij Selena vertelde: "Het klopt dat haar familie allerminst blij is dat Justin weer in haar leven is. Ze zijn er niet van overtuigd dat hij de juiste man voor haar is, vanwege zijn gedrag in het verleden." Justin zou Selena namelijk meerdere keren bedrogen hebben.

Justin is zich ervan bewust dat Selena's familie niet tot zijn fanclub behoort. Daarom doet hij er alles aan om hen voor zich te winnen. "Hij vindt het vreselijk dat Selena's moeder in het ziekenhuis ligt, omdat de twee normaal gesproken heel close zijn. Justin wil laten zien dat hij veranderd is en een beter persoon is geworden. Hij doet er alles aan om Selena gelukkig te maken."

Dat doet hij blijkbaar, want voorlopig verkiest de zangeres hem boven haar bezorgde moeder.