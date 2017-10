Justin Bieber toont reusachtige nieuwe tatoeage aja

19u53

Bron: ANP 0 REUTERS Celebrities Justin Bieber heeft zijn torso laten tatoeëren. Het 23-jarige tieneridool toonde het resultaat op Instagram.

De reusachtige tattoo begint onder zijn navel en gaat door tot boven zijn tepels, waar het aansluit op de afbeeldingen van een leeuwenkop, een kruis en een berenkop, die hij eerder al liet vereeuwigen op zijn borstkas. Ook de tattoo van een arend die hij in het voorjaar liet zetten, is onderdeel geworden van een groter geheel.



De tatoeage met skeletten, bruggen en waterspuwers is ook een zogenoemde 'cover up'. Afgelopen november liet Bieber namelijk nog Son of God (zoon van God) tatoeëren op zijn buik. Daar is nu overheen getatoeëerd.

Instagram post by Justin Bieber * Oct 21, 2017 at 2:34pm UTC 1.9m Likes, 71.5k Comments - Justin Bieber (@justinbieber) on Instagram

"Afschuwelijk"

Het is geen geheim dat Justin dol is op de lichaamsversiering. De zanger heeft meer dan zestig tattoo's in totaal. Maar fans zijn verdeeld over zijn laatste aanwinst. Sommige volgers bestempelen het als 'afschuwelijk'.



Een andere fan reageert:''Ik snap niet waarom iedereen zo overdreven reageert. Ja, Justin heeft zijn hele torso bedekt met tattoo's, maar hij vindt het mooi dus houd je mond. Ik vind het ook niet mooi, maar het is zijn lichaam en we moeten zijn beslissingen respecteren''.



De fans kregen niet alleen een foto te zien op zijn Instagram. De zanger deelde ook een video waarin hij zijn nieuwe tatoeage laat zien.

Instagram post by Justin Bieber * Oct 21, 2017 at 2:37pm UTC 1m Likes, 88.8k Comments - Justin Bieber (@justinbieber) on Instagram