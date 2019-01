Justin Bieber steunt Chris Brown na beschuldiging van verkrachting, en haalt zich een hoop kritiek op de hals MVO

24 januari 2019

06u59

Justin Bieber stak Chris Brown woensdag een hart onder de riem en dat werd niet door iedereen gewaardeerd. De zanger werd onlangs beschuldigd van verkrachting en werd eerder veroordeeld voor huiselijk geweld.

Chris ontkent de recente aantijgingen van een Franse vrouw die zegt door zowel de muzikant als zijn bodyguard verkracht te zijn. De politie in Parijs liet hem kort na zijn arrestatie weer vrij. De Franse autoriteiten zeggen de zaak verder te onderzoeken, maar dienden geen aanklacht in tegen de Amerikaan.

Na zijn vrijlating kondigde Chris aan de beschuldiger aan te zullen klagen voor laster. Dinsdag poste hij een video van de set van zijn nieuwe videoclip, waarbij hij schreef: “We zijn weer aan het werk.” Justin reageerde daarop met “Niemand kan jou wat maken” en noemde zijn collega-zanger een GOAT, de Engelstalige afkorting voor ‘de beste aller tijden’. Flink wat mensen waren daar woedend over, aangezien Chris een veroordeelde geweldpleger is.

In 2009 werd de zanger aangehouden voor de mishandeling van zijn toenmalige vriendin Rihanna. De foto’s van haar toegetakelde gezicht gingen destijds de wereld over. Ondanks een taakstraf, proeftijd en een behandeling ging de zanger later weer een aantal keer in de fout, onder meer door op de vuist te gaan met een fotograaf en een vrouw te bedreigen met een vuurwapen. Toen de politie in die zaak Chris kwam oppakken, sloot de zanger zich op in zijn omsingelde huis en weigerde zich urenlang over te geven.