Justin Bieber spreekt stem in voor nieuwe animatiefilm over Cupido

06 juni 2018

06u54

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber gaat zijn stem binnenkort voor iets anders gebruiken dan muziek. De 24-jarige wereldster spreekt de stem van Cupido in voor een animatiefilm die wordt geproduceerd door zijn manager Scooter Braun (36).

Scooter Braun en David Maisel, oud-voorzitter van Marvel Studios, hebben samen in maart het productiebedrijf Mythos Studios opgericht. Het productiebedrijf strikte de Canadese superster voor de hoofdrol van Cupido, de god van verlangen en affectie uit de klassieke mythologie. Bieber treedt ook op als uitvoerend producent.

"Justin was meteen enthousiast over dit project en wil er graag deel van uitmaken. Gelukkig voor ons weet hij, net als Cupido, iets over liefde en kattenkwaad", zegt Scooter Braun. Maisel voegt eraan toe dat hij en Braun beiden al jaren een voorliefde hebben voor mythologische verhalen en dat ze graag met Justin Bieber werken om het magische verhaal van Cupido te vertellen.

Justin cancelde in de zomer van vorig jaar halsoverkop zijn wereldtournee wegens "onvoorziene omstandigheden". Later verklaarde hij dat hij rust nodig had en duurzaamheid wil inbouwen in zijn carrière. "Soms moet ik harde beslissingen nemen zodat ik de man kan zijn die ik wil zijn", vertelde hij. Hij zwoer grote optredens en rode loper evenementen af en ging zich meer focussen op zijn geloof. Benieuwd of dit een volgende stap is in zijn transformatie.

#cupidmovie Een foto die is geplaatst door null (@justinbieber) op 05 jun 2018 om 15:55 CEST