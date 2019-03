Justin Bieber slaat alarm op Instagram: “Ik heb geen grip meer op mijn leven, bid voor mij” TK

11 maart 2019

10u37

Bron: AD.nl 0 Celebrities Het gaat niet goed met tieneridool Justin Bieber. Al een paar maanden doet het gerucht de ronde dat de Canadese zanger (25) in behandeling zou zijn voor een depressie en nu slaakt hij ook een noodkreet op Instagram.

“Ik wilde jullie een kleine update geven over wat ik op dit moment doormaak. Ik ben behoorlijk aan het worstelen met mezelf. Ik heb helemaal geen grip meer op mijn leven en voel me raar. Ik stuiter altijd terug, dus ik maak me geen zorgen, maar wilde alleen contact met jullie zoeken en vragen om voor me te bidden. God is trouw en jullie gebed werkt echt, bedankt.”

Vorige maand meldden Amerikaanse media dat Bieber in behandeling zou zijn voor een depressie. De zanger heeft dat nooit bevestigd, maar hij liet een paar weken geleden in een interview wel weten dat hij eerder al last had van een depressie. ‘Ik werd erg depressief tijdens mijn tour", zei hij tegen de Amerikaanse Vogue over de Purpose-concertreeks in 2016 en 2017. “Ik heb hier nooit over gesproken, en ik ben nog steeds zoveel dingen aan het verwerken waar ik nooit over heb gesproken. Ik was eenzaam, ik had tijd nodig.”

Just wanted to keep you guys updated a little bit hopefully what I’m going through will resonate with you guys. Been struggling a lot. Just feeling super disconnected and weird.. I always bounce back so I’m not worried just wanted to reach out and ask for your guys to pray for me. God is faithful and ur prayers really work thanks .. the most human season I’ve ever been in facing my stuff head on.. Een foto die is geplaatst door null (@justinbieber) op 10 mrt 2019 om 07:27 CET

Hard werken

In september 2018 trouwde Justin Bieber met de 22-jarige Hailey Baldwin, een model. In het interview met Vogue vertelden ze ook dat het huwelijk niet makkelijk is. “Het huwelijk is moeilijk. Daar moet dit verhaal echt mee beginnen. Ik ga hier niet liegen en zeggen dat het allemaal een magische fantasie is", zei Hailey. “Je wordt niet elke dag wakker met het idee: ‘ik ben zo verliefd en jij bent perfect’. Dat is niet wat getrouwd zijn is. Het is hard werken, elke dag opnieuw.”

Bieber onthulde ook dat hij verslaafd geweest is aan het kalmeringsmiddel Xanax. “Ik deed dingen waar ik me achteraf voor schaamde, en om die schaamte te onderdrukken nam ik Xanax. Maar tegelijkertijd vormde die zelfmedicatie ook een soort barricade tussen mij en alles wat ik deed.”