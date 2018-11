Justin Bieber schikt met buren die hij met eieren bekogelde TDS

17 november 2018

15u51

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber heeft eindelijk een schikking getroffen met zijn voormalige buurman Jeffrey Schwartz, wiens huis hij in januari 2014 met eieren bekogelde. De inhoud van de overeenkomst blijft vertrouwelijk, meldt TMZ.

In 2014 kreeg Justin Bieber een taakstraf opgelegd voor het incident. Behalve de werkstraf moest hij ook in therapie om zijn woede te leren beheersen en zijn slachtoffer een fikse schadevergoeding betalen. Volgens TMZ betaalde Bieber eerder al een schadevergoeding van 80.000 euro aan de buurman. Maar die bleef daarna doorgaan met procederen.

Schwartz beweerde dat zijn reputatie was beschadigd door de burenruzie. Hij zou sinds de aanvaring bekendstaan als de man die door Bieber is bekogeld en bespuugd. TMZ heeft een document ontvangen waarin staat dat beide partijen de kwestie met hulp van adviseurs in zijn geheel hebben opgelost.