Justin Bieber ruilt stadions in voor kleinere zalen na tegenvallende ticketverkoop BDB

07 maart 2020

11u32

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber (26) heeft een aantal grote stadions die hij wilde aandoen tijdens zijn Amerikaanse tournee ‘Changes’ ingeruild voor kleinere concertzalen. Een tegenvallende ticketverkoop is de reden van deze beslissing, meldt Billboard.

Onder meer concerten in grote stadions in Cleveland, Detroit, Arlington, Columbus en Nashville gaan niet door en zijn verplaatst naar andere muziekhallen. Dat maakten de zalen bekend op Twitter. Als reden geven ze onvoorziene omstandigheden op.

Volgens TMZ heeft de concertorganisator besloten een aantal stadions over te slaan om te voorkomen dat de artiest voor half gevulde tribunes optreedt. Er blijven voor Justin nog genoeg grote en bekende stadions over, waaronder een aantal in Californië.

Bieber kondigde zijn comeback vlak voor kerst aan. Zijn single ‘Yummy’ verscheen op 3 januari, vanaf mei treedt de zanger op in de Verenigde Staten en Canada. Toerdata in Europa zijn nog niet bekendgemaakt.