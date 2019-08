Justin Bieber prikt eindelijk datum voor trouwfeest SDE

22 augustus 2019

14u41

Bron: TMZ 0 Celebrities Justin Bieber (25) en Hailey Baldwin (22) hebben eindelijk de knoop doorgehakt: ze zullen op 30 september in South Carolina hun trouwfeest geven. Dat schrijft website TMZ, die een ‘save the date’-kaartje in handen kreeg.

Justin Bieber trouwde al in september vorig jaar stiekem met zijn Hailey Baldwin, maar een groot feest voor vrienden en familie werd steeds uitgesteld. Dat had naar verluidt te maken met de mentale problemen van Justin: het koppel liet weten dat ze zich in de eerste plaats wilden focussen op zichzelf en dat al de rest maar bijzaak was. Nu lijkt deze vierde poging dan toch echt de juiste te zijn: een ‘save the date’-kaartje werd verstuurd naar familie en vrienden en nodigt hen uit om op 30 september mee te komen vieren in South Carolina. Er zouden die dag een ceremonie en een feestje plaatsvinden.

Waarom het koppel net voor die zuidelijke staat gekozen heeft, is niet bekend. Justin komt uit Canada en Hailey uit New York: een duidelijke link is er dus niet. Maar vorige week werd het koppel wel al gespot rond Palmetto Bluff - een prachtig gebied aan het water aan de May River, een belangrijke toeristische attractie. En het gebied staat gekend om zijn mooie trouwlocaties. Volgens bronnen is de planning van het feest trouwens in handen van Mindy Weiss, die wel vaker feestjes van beroemdheden organiseert. Onder meer de Kardashians, Heidi Klum, Ellen DeGeneres en Diana Ross rekenden al op haar expertise.