Justin Bieber overweegt carrièreswitch, neemt alvast acteerlessen MVO

09u13 0 EPA Justin Bieber gaat acteren. Celebrities Justin Bieber wil eens wat anders dan enkel dat zingen. De 'Sorry'-zanger is dan maar begonnen met acteerlessen, al zullen we hem voor het eerst nog niet op het grote scherm te zien krijgen.

Bieber beweert dan wel dat hij de lessen "voor de fun" neemt, maar de keuze van zijn coach spreekt dat tegen. Hij studeert namelijk aan de 'Nancy Banks' studio' in L.A.. Dat is dezelfde plaats waar grote namen als Emma Stone, Rachel McAdams, Channing Tatum, Zac Efron, Forest Whitaker en vele anderen hun vak hebben geleerd.

De popzanger was in het verleden al wel eens te zien in de serie 'CSI', waarin hij wordt neergeschoten door de politie.

Voorlopig hoeven we geen nieuw acteerwerk van Biebs te verwachten, aldus insiders. Hij wil zijn talenten eerst aanscherpen voor hij de sprong waagt.