Justin Bieber openhartig over druggebruik: "Mijn beveiligers keken 's nachts mijn hartslag na"

04 februari 2020

20u48

In de documentairereeks 'Seasons' toonde Justin Bieber (25) zich erg openhartig over zijn druggebruik uit het verleden. De zanger geeft aan dat niemand echt wist hoe erg het met hem gesteld was.

In de aflevering ‘The Dark Season' neemt Justin Bieber de camera’s mee naar Stratford, Ontario, waar hij als kind ontdekt werd. De zanger herinnert zich hoe hij daar voor het eerst weed rookte toen hij 12 of 13 jaar oud was, en later overschakelde naar pillen en lean, een soort hoestdrank gemixt met frisdrank. “Het was een vluchtroute voor me", vertelt Bieber. “Ik was jong, net zoals iedereen in de industrie of in de wereld die experimenteert. Maar ik experimenteerde in het zicht van de camera’s en ik werd op een ander niveau blootgesteld. Ik had veel geld, dus dat zorgt ervoor dat mensen constant rondom me hingen en dingen van me wilden, goed wetende dat ik leefde zoals zij dat ook zouden willen.”

“Ik besloot om te stoppen omdat ik aan het sterven was”, geeft Bieber toe. “Mijn beveiligers kwamen ‘s nachts de kamer in om mijn hartslag na te kijken. Mensen hadden geen flauw idee hoe ernstig het was. Het was echt belachelijk eng.”

Tegenwoordig kampt de zanger ook met medische problemen. Hij heeft klierkoorts en de ziekte van Lyme en is gefocust op zijn gezondheid, vertelt hij. “In het verleden heb ik mijn lichaam misbruikt, nu ben ik bezig met herstellen. Ik ben echt toegewijd om beter te worden, want ik weet dat het me uiteindelijk zal helpen om de beste echtgenoot, de beste vader en de beste vriend te zijn die ik mogelijk kan zijn. En voor alle fans die van de muziek die ik maak willen genieten: ik kan dat niet doen als ik niet gezond ben. En ik ben al heel lang niet gezond.”