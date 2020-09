Justin Bieber openhartig: “Ik verloor mezelf door roem en geld” Cindy van Rijswijk

07 september 2020

13u38 0 Celebrities In een uitgebreid bericht op Instagram bekent Justin Bieber dat hij zichzelf de afgelopen jaren door roem en geld behoorlijk is kwijtgeraakt. “Mijn ego nam het over.”

“Ik kom uit een klein stadje in Ontario, Canada, had nooit veel spullen en liet me nooit drijven door geld”, begint de 26-jarige ster zijn relaas. “Ik hield gewoon van muziek.” In zijn tienerjaren veranderden zijn normen en waarden, zo stelt hij. “Toen heb ik mijn onzekerheden en frustraties laten bepalen wat ik belangrijk vind. Mijn relaties begonnen daaronder te lijden.”

Bieber zegt juist graag ‘gezonde relaties’ te willen en te willen leren van wat hij zijn ‘blinde vlekken’ noemt.

Hij doet zijn best een goede echtgenoot te zijn voor zijn vrouw Hailey Baldwin, met wie hij in 2018 trouwde. Ook verheugt hij zich op het eventuele vaderschap. Het Canadese popidool prijst zich gelukkig met het gegeven dat ‘Jezus hem in dit proces begeleidt’.

Bieber heeft al meerdere keren openlijk gesproken over de worsteling met zijn gevoelens en emoties, de belangrijke rol van Hailey in zijn leven en hun geloof– wat hem helpt op het rechte pad te blijven. En natuurlijk zijn muziek.

Dit jaar verscheen, hoe toepasselijk, op Valentijnsdag zijn vijfde studioalbum: ‘Changes’. Op de plaat zijn behalve Bieber artiesten te horen als Lil Dicky, Quavo, Summer Walker en Travi$ Scott. Ook maakte Bieber een docuserie op YouTube: ‘Justin Bieber: Seasons’, waarmee de zanger zichzelf behoorlijk blootgaf en liet zien hoe hij probeert om te gaan met zijn gezondheidsproblemen (hij maakte begin dit jaar bekend te lijden aan de ziekte van Lyme), stress en zijn terugkeer in de muziekbusiness.

