Justin Bieber nerveus over huwelijk met Hailey Baldwin: "Hij wil dat alles perfect is”

02 september 2019

Bron: HollywoodLife 0 Celebrities Op 30 september stapt Justin Bieber (25) voor de tweede keer in het huwelijksbootje met Hailey Baldwin (22). En hoewel hij uitkijkt naar de festiviteiten, is hij ook erg nerveus, vertellen bronnen aan HollywoodLife.

“Justin houdt met heel zijn hart van Hailey”, vertelt een bron aan HollywoodLife. “Hij wil aan haar bewijzen dat niets hen uit elkaar kan halen. Hij wil voor haar zorgen en haar aantonen dat de band tussen hen het beste is dat hen kon overkomen. Dus je kan je voorstellen dat, aangezien ze later deze maand opnieuw gaan trouwen in het zicht van God en vrienden en familie, bepaalde zaken nogal zwaar wegen op hem. Hij is erg nerveus, want hij wil dat dit perfect is en dat dit huwelijk alles is waar Hailey van droomt.” En de bron voegt eraan toe: “Er hangt heel veel opwinding rond het huwelijk, maar het is nerveuze opwinding: dit zal alles echt maken en voor eeuwig. Dit moet dus 100% goed gaan.”

Hailey begrijpt naar verluidt de bezorgdheid van haar echtgenoot, maar is vooral erg blij met het huwelijk. “Hailey is zo extatisch", laat de bron weten. “Ze weet dat Justin nerveus is, maar heeft hem verzekerd dat alles al perfect is omdat ze elkaar hebben. Hun huwelijk zal de beste dag van hun leven worden. Het is een speciale tijd voor hun allebei. Het voelt zo magisch.”