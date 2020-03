Justin Bieber laat kinderwens volledig over aan Hailey: “Zij mag beslissen wanneer, het is haar lichaam” MVO

03 maart 2020

19u10

Bron: ANP 0 Celebrities Justin Bieber (26) weet al zeker dat hij kinderen wil met Hailey (23). Wanneer de twee aan kinderen beginnen, laat de zanger volledig afhangen van zijn vrouw.

“Ik denk dat het aan Hailey ligt, want het is haar lichaam”, zei de 26-jarige zanger dinsdag in de talkshow van Ellen DeGeneres. Het aanwezige publiek kon zijn antwoord wel waarderen en juichte Justin toe.

De zanger vertelde eerder dat hij nog wil wachten met kinderen. “Ik wil eerst genieten van het getrouwd zijn, op tournee gaan, met z’n tweetjes reizen en aan onze relatie verder uitbouwen. Maar ik denk zeker dat het de volgende stap is voor ons.”

Justin en Hailey trouwden vorig jaar in september.