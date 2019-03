Justin Bieber krijgt ongewenste gast in hotelkamer SD

27 maart 2019

07u23

Bron: TMZ 0 Celebrities Justin Bieber (25) krijgt geen moment rust. Dinsdag bezorgde een onbekende vrouw hem de schrik van zijn leven toen ze ongevraagd zijn hotelkamer kwam binnengewandeld. De vrouw werd later opgepakt voor huisvredebreuk.

Popzanger Justin Bieber genoot van een rustige middag in zijn hotel in Laguna Beach, toen dinsdagmiddag plots een vrouw van eind de 30 zijn hotelkamer binnenstormde. Een bron bij de politie vertelde dat de dame al de hele dag aan het feesten was geweest en door de gangen van het hotel liep. Ze was eerder al van het domein verwijderd door de security, maar dat had blijkbaar niet veel effect.

Toen de vrouw terugkeerde, ging ze rechtstreeks naar Justins kamer. De zanger sloeg naar verluidt niet in paniek, maar vertelde haar dat ze moest opdonderen. Daarna grepen zijn veiligheidsmensen in en hielden haar vast tot de politie arriveerde. Volgens de politie was de vrouw duidelijk dronken en beweerde ze dat ze Justins kamer toevallig binnenliep. Ze werd opgepakt voor huisvredebreuk.

Of zijn vrouw Hailey ook aanwezig was in de hotelkamer, is niet geweten.