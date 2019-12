Justin Bieber kondigt tiendelige docureeks op YouTube aan TK

31 december 2019

18u48 0 Celebrities Justin Bieber (25) heeft zijn fans alvast een nieuwjaarscadeautje gegeven. De zanger kondigde dinsdagmiddag de releasedatum van zijn docureeks aan. Die zal in tien delen verschijnen op YouTube vanaf 27 januari.

‘Seasons’: zo zal de docureeks, een YouTube Original, heten. De tiendelige serie volgt Justin doorheen de moeilijke periode die hij de afgelopen jaren doormaakte én de productie van zijn nieuwe album - het eerste sinds 2015. Ook zijn vrouw Hailey Baldwin komt in beeld; in de trailer zijn onder meer beelden van hun huwelijk te zien.

De reeks zal op verschillende manieren te bekijken zijn. Wie YouTube Premium heeft, zal de reeks zonder reclame kunnen bekijken vanaf 27 januari. Abonnees zullen ook vroeger toegang krijgen tot de tien delen. Wie liever gratis kijkt, zal wekelijks twee nieuwe afleveringen kunnen zien op maandag en woensdag, maar dan mét reclame.

Het blijft overigens niet bij een documentaire. Bieber kondigde met kerst al aan dat hij volgend jaar ook een nieuw album uitbrengt én op tournee gaat. De single ‘Yummy’, die ook in de trailer te horen is, verschijnt op 3 januari, vanaf mei treedt de zanger op in de Verenigde Staten en Canada. Tourdata in Europa zijn nog niet bekendgemaakt.

Drugs en depressie

Bieber vertelde de afgelopen maanden openlijk over de depressie waar hij mee worstelt, en gaf ook inkijk in zijn verleden vol drugs. “Het ene moment was ik een 13-jarige jongen uit een klein dorpje in Canada, het volgende werd ik overal geprezen en vertelden miljoenen mensen me dat ze van me hielden en hoe geweldig ik was. Als je dit soort dingen vaak genoeg hoort als je jong bent, ga je erin geloven”, klonk het op Instagram. Op zijn 20ste had Justin naar eigen zeggen “alle slechte beslissingen die je kunt maken in het leven” gemaakt en was hij niet meer “de meest geliefde en aanbeden persoon ter wereld” maar “de meest geridiculiseerde, bekritiseerde en gehate persoon ter wereld”.

De zanger vertelt dat hij rond zijn 19de aan de harddrugs ging en zijn band met mensen om hem heen kapotmaakte. “Ik was gepikeerd, boos en respectloos naar vrouwen. Ik distantieerde me van iedereen die van me hield en verborg me achter een schim van mezelf. Ik dacht dat ik dat nooit meer zou kunnen veranderen, en het heeft me jaren gekost om die relaties weer op te bouwen.”

Het gaat inmiddels een stuk beter met Justin, en daar bedankt hij de mensen om hem heen voor. Hij noemt zijn huwelijk met Hailey “het beste seizoen in zijn leven”.